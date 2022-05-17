Приштина, , 22:56 — REGNUM Компания департамента гражданской обороны Сил безопасности Косово 17 мая провела тренировки по военному альпинизму под руководством команды инструкторов итальянской летней школы.

Силы безопасности Косово (сс) MrPenguin20

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, учения прошли на базе казармы «Новые европейцы» в Помозоте.

Учения на локациях с различной высотностью посетили заместитель министра обороны Косово Шемчи Сюля, заместитель командующего Силами безопасности Косово генерал-майор Энвер Цикачи, посол Италии в Косово Антонелло де Риу, а также представитель миротворческой миссии НАТО в Косово Лука Пиперни.

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