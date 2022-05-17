Приштина, Сербия, 17 мая, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Компания департамента гражданской обороны Сил безопасности Косово 17 мая провела тренировки по военному альпинизму под руководством команды инструкторов итальянской летней школы.

(сс) MrPenguin20 Силы безопасности Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, учения прошли на базе казармы «Новые европейцы» в Помозоте.

Учения на локациях с различной высотностью посетили заместитель министра обороны Косово Шемчи Сюля, заместитель командующего Силами безопасности Косово генерал-майор Энвер Цикачи, посол Италии в Косово Антонелло де Риу, а также представитель миротворческой миссии НАТО в Косово Лука Пиперни.