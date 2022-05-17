Москва, , 23:53 — REGNUM Известный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не хочет, чтобы Россия вновь участвовала в конкурсе «Евровидение». Об этом пишет издание «Газета.ru» 17 мая.

Иосиф Пригожин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Любой конкурс в определенный период должен закончить свое существование. Очень обидно, что музыкальный конкурс, некогда определявший хиты, превратился в цирк. Идея ведь была очень хорошая. Мне все равно, что с ним будет дальше. Если же Россия когда-нибудь снова начнет принимать в нем участие, это будет для нас большим унижением. Об этом конкурсе не говорит в мире никто, кроме стран СНГ», — рассказал продюсер. Также Пригожин заверил, что нынешнее «Евровидение» является политическим конкурсом, не имеющим ничего общего с музыкой.

Ранее Иосиф Пригожин выразил желание создать аналог «Евровидения». По мнению продюсера, он сумеет организовать подобный конкурс, ведь в 1996 году он запустил успешную премию «Золотой граммофон», существующую до сих пор.

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