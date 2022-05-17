Вашингтон, , 22:50 — REGNUM О планах США заблокировать для России выплаты по облигациям сообщает Bloomberg.

Здание Министерства финансов в Вашингтоне AgnosticPreachersKid

Источники агентства уточняют, что американский минфин намерен аннулировать действие генеральной лицензии, которая выводит из-под санкций, введённых против России, выплаты по обслуживанию части российского суверенного долга.

Срок действия этой лицензии завершается 25 мая 2022 года. Пока она действует, Россия может продолжать производить выплаты по облигациям и не рисковать оказаться в состоянии дефолта по госдолгу.

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