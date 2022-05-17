Вашингтон, 17 мая, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Специальная группа Министерства обороны США, созданная для расследования случаев наблюдения НЛО и внеземных существ, не станет скрывать контактов с инопланетной жизнью, если они произойдут, заявил 17 мая в Конгрессе заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй.

Цитата из к/ф «Близкие контакты третьей степени». Реж. Стивен Спилберг. 1977. США НЛО

При этом он утверждал, что до настоящего времени не нашлось каких-либо свидетельств внеземного происхождения неопознанных объектов.

«Есть структуры в нашем правительстве, которые занимаются поиском жизни в других местах, и они делают это уже много десятилетий, они ищут внеземную жизнь», — сказал на этих же слушаниях в Палате представителей Конгресса заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри.

При этом он указал, что секретность информации по НЛО связана с нежеланием раскрывать методы и технологии сбора информации в этой сфере.

Стоит отметить, что в последний раз открытые слушания, посвященные неопознанным летающим объектам не проходили в Конгрессе США несколько последних десятилетий.