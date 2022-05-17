Милан, Италия, 17 мая, 2022, 22:43 — ИА Регнум. 40-летний таранный центрфорвард «Милана» и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович может остаться в итальянском клубе еще на один сезон. Как сообщает журналист Николо Скира, руководство «россонери» готово продлить контракт с нападающим.

Doha Stadium Plus Qatar Златан Ибрагимович

В текущем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Златан Ибрагимович принял участие в 22-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле нападающий провел 990 минут.

Ибрагимович выступает за «Милан» с 2 января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость шведского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.