Сидней, Австралия, 17 мая, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Канадский актёр Райан Гослинг снимется в фильме по мотивам популярного в 1980-х годах сериала «Каскадёры». Об этом пишет портал Comic Book 17 мая.

Скриншот с YouTube Райан Гослинг

Как сообщает источник, будущая картина расскажет о молодом каскадёре (Райан Гослинг), занимающемся расследованием преступлений в перерывах между съёмками. Отмечается, что съёмки проекта будут проходить в австралийском Сиднее, а пост режиссёра займёт Дэвид Литч («Дэдпул 2»).

Напомним, что сериал «Каскадёры» выходил с 1981 по 1986 год на американском телеканале ABC. Главную роль в проекте сыграл Ли Мэйджорс.