Калининград, , 22:39 — REGNUM Сегодня Калининградская область не просто регион-анклав Российской Федерации, сегодня Калининградская область — аванпост России в Западной Европе, витрина нашей жизни для окружающих стран и народов. Об этом ИА REGNUM 17 мая заявил заведующий кафедрой туризма Московского государственного университета спорта и туризма, кандидат социологических наук Алексей Коршунов.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

«На фоне деградирующих прибалтийских республик и примыкающей враждебной Польши, живущей на дотациях заокеанских хозяев, ситуация в Калининградской области наиболее яркая и показательная. Причина злобы псевдоевропейцев и попыток блокады региона — успешность социально-экономического и культурного развития, особенно заметного завистливым соседям. Бурный рост внутреннего туризма, перенос на берега Русской Балтики различных значимых событий после 2014 года, активная работа по обеспечению продовольственной безопасности региона — все это положительные факторы», — отметил эксперт.

Но они, как подчеркнул Коршунов, несомненно нуждаются в активной поддержке государства на федеральном уровне, в решении целого ряда проблем, в первую очередь — логистических и энергетических.

«Сегодня развитие экономики, поддержание транспортной доступности региона, сохранение и повышение качества жизни в Калининградской области — ключевые задачи не просто поддержания национального престижа, но и государственной безопасности в самом широком смысле слова», — добавил он.

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