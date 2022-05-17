Архангельск, , 22:36 — REGNUM Власти Архангельска выделят 3,5 млн рублей на консервацию строительных работ на набережной Георгия Седова в Соломбальском округе, сообщает администрация города.

Архангельск Николай Гернет © ИА REGNUM

Объявлен аукцион по поиску подрядчика уже объявлен. На «заморозку» проекта мэрия выделила почти 3,5 млн рублей. Завершить работы планируется до конца октября 2022 года.

Строительство набережной началось в 2017 году. На объекте несколько раз менялся подрядчик. Впоследствии выяснилось, что вода начала подмывать, что требует пересмотра проектно-сметной документации.

Как сообщало ИА REGNUM, с улиц Архангельска вывезли 50 тысяч мешков с мусором.