Архангельск, 17 мая, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Власти Архангельска выделят 3,5 млн рублей на консервацию строительных работ на набережной Георгия Седова в Соломбальском округе, сообщает администрация города.

Николай Гернет ИА REGNUM Архангельск

Объявлен аукцион по поиску подрядчика уже объявлен. На «заморозку» проекта мэрия выделила почти 3,5 млн рублей. Завершить работы планируется до конца октября 2022 года.

Строительство набережной началось в 2017 году. На объекте несколько раз менялся подрядчик. Впоследствии выяснилось, что вода начала подмывать, что требует пересмотра проектно-сметной документации.

Как сообщало ИА REGNUM, с улиц Архангельска вывезли 50 тысяч мешков с мусором.