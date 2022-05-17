Берлин, , 22:52 — REGNUM Спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери и делегация парламента этой балканской страны 17 мая встретились со спикером бундестага Бербелем Бассом.

Талат Джафери Υπουργείο Εξωτερικών

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча прошла при поддержке швейцарского посольства в Северной Македонии в рамках программы по поддержке парламента.

Стороны обсудили многостороннее сотрудничество в рамках НАТО, при этом Басс поприветствовал резолюцию македонского парламента по Украине и введение санкций против России.

Стороны отдельно обсудили перспективу одобрения начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС в июне 2022 года.

Басс выразил намерение сделать все возможное для устранения противоречий в двусторонних отношениях между Софией и Скопье, из-за которых Болгария уже несколько лет блокирует переговоры о расширении ЕС с Албанией и Северной Македонией.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Болгарии заявили, что Северной Македонии надо изменить конституцию