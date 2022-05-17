Берлин, 17 мая 2022, 22:52 — REGNUM Спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери и делегация парламента этой балканской страны 17 мая встретились со спикером бундестага Бербелем Бассом.

Талат Джафери
Талат Джафери
Υπουργείο Εξωτερικών

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча прошла при поддержке швейцарского посольства в Северной Македонии в рамках программы по поддержке парламента.

Стороны обсудили многостороннее сотрудничество в рамках НАТО, при этом Басс поприветствовал резолюцию македонского парламента по Украине и введение санкций против России.

Стороны отдельно обсудили перспективу одобрения начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС в июне 2022 года.

Басс выразил намерение сделать все возможное для устранения противоречий в двусторонних отношениях между Софией и Скопье, из-за которых Болгария уже несколько лет блокирует переговоры о расширении ЕС с Албанией и Северной Македонией.

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