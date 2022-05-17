Москва, 17 мая, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Губернатору Калининградской области предстоит работать в условиях полной мобилизации сил, однако ни один губернатор сегодня не способен вытянуть регион без поддержки федерального центра. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов.

Дарья Драй ИА REGNUM Здания в центре Калининграда

«Обострение внешнеполитической ситуации действительно ухудшило положение Калининграда. Не только геополитическое, но и экономическое — ведь рушатся логистические цепочки, становится дороже авиаперелёты. Если абстрагироваться от военной риторики в рамках тезиса «можем повторить», то надо признать, что регион ждёт несколько очень непростых в социально-экономическом плане лет, а может быть и десятилетий. В этой ситуации ключевую роль приобретает эффективность системы управления. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, имеет имидж одного из наиболее перспективных региональных руководителей и в целом способствовал поступательному развитию области в последние годы, но теперь ему и его команде, даже больше, чем главам других регионов, предстоит работать в условиях полной мобилизации сил.

Николай Евдокимов Надо отдать должное Алиханову — он довольно взвешенно ведёт себя в публичном пространстве, в отличии от некоторых других российских публичных политиков, очевидно, понимая, что несёт ответственность за судьбу жителей региона. Тем не менее ни один губернатор сегодня не способен вытянуть регион без поддержки федерального центра. И Алиханову она будет нужна, пожалуй, больше, чем кому бы то ни было».

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