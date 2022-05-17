Москва, , 22:42 — REGNUM Российский видеоблогер Амиран Сардаров сфотографировался без штанов на фоне одного из заведений американской сети McDonald’s. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале 17 мая.

Амиран Сардаров Скриншот с YouTube

Подписать снимок с обнажёнными ягодицами и шаурмой в руке блогер решил не менее оригинально: «‎Как вам такое импортозамещение? «Мак» уходит, шава заходит. За кого вы?»‎. К слову, пользователи Сети не оценили поступок Сардарова, посчитав, что тот лишь пытается сделать пиар на популярной теме.

Напомним, что 16 мая 2022 года стало известно, что McDonald’s окончательно уходит из России. Позднее российские СМИ сообщили о том, что сеть продолжит свою работу в стране, но уже под другим названием.

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