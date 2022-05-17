Москва, 17 мая, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Российский видеоблогер Амиран Сардаров сфотографировался без штанов на фоне одного из заведений американской сети McDonald’s. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале 17 мая.

Скриншот с YouTube Амиран Сардаров

Подписать снимок с обнажёнными ягодицами и шаурмой в руке блогер решил не менее оригинально: «‎Как вам такое импортозамещение? «Мак» уходит, шава заходит. За кого вы?»‎. К слову, пользователи Сети не оценили поступок Сардарова, посчитав, что тот лишь пытается сделать пиар на популярной теме.

Напомним, что 16 мая 2022 года стало известно, что McDonald’s окончательно уходит из России. Позднее российские СМИ сообщили о том, что сеть продолжит свою работу в стране, но уже под другим названием.