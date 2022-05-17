Рим, 17 мая, 2022, 22:29 — ИА Регнум. В нынешней ситуации все политические силы Италии должны «сплотиться вокруг Евросоюза и вокруг правительства», заявил 17 мая лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

The Jacques Delors Institute Энрико Летта

Так он прокомментировал наступившие и возможные последствия украинского кризиса для экономики и политики стран ЕС.

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте.