* запрещённая в России организация

17 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 23:48 — REGNUM Намерение Верховного суда России рассмотреть дело о признании украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«А что тут рассматривать? Давно пора было признать их террористами и нацистами на законодательном уровне», — считает Данил М.

Многие пользователи не сомневаются в необходимости признания боевиков из неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельно которой запрещена в РФ) террористами, ведь вся их деятельность указывает на это.

«Полностью согласен! Они враги всего человечества!» — поделился своим мнением Дмитрий Б.

«А как ещё назвать людей, которые силой удерживали заложников, прикрываясь их жизнями, как живым щитом? В интернете полно интервью с эвакуированными оттуда мирными, и ни один из них ничего хорошего про этих нациков не рассказал (мягко говоря)», — подметила Лариса Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что российскому законодательству необходимо подготовится к суду над неонацистами, терроризирующих мирное население.

«Логично. Готовится база для суда над «Азовом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за терроризм. И это самое меньшее, чего эти выродки заслуживают. Для этого и уголовные дела заводились. Лучше бы военный трибунал, конечно. В Донецке. Одно уже ясно — никто этих людоедов обменивать не будет. И это радует», — пишет Артём Л.

Часть людей считает, что нет сомнений в том, что боевики, прикрывающиеся мирным населением и пытающие военнопленных, являются террористами.

«Я даже не знаю, что там рассматривать. Очевидны всем должны быть их военные преступления и наличие в их голове нацистской идеологии. Если мы исламистских террористов ловим и садим на долгие-долгие годы, то какая разница тогда с бандеровцами, которые убивают мирное население? Террористы, самые настоящие», — пишет Дарина Д.

Ряд пользователей указывает на то, что террористами необходимо признавать и другие неонацистские организации на Украине.

«Зачем ограничиваться только «Азовом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Надо все военизированные организации Украины признать террористическими!» — призывает Абрам М.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Как по мне, так террористической организацией надо называть всю Украину. Там уже нет особой разницы: неонацисты из «Азова» (организация, деятельной которой запрещена в РФ) убивают гражданских и пытают военнопленных либо же простые ВСУшники. Все они нацисты. Всем нужна виселица», — указывает Наталья Ж.

Нашлись и те, кто уверены, что вскоре вся Украина будет денацифицирована, а все неонацисты канут в Лету, предавшись забвению, будучи в тюрьме.

«С многими нацистами уже разобрались, скоро оставшихся поймаем. Нечего бандеровским нацистам этим на свободе расхаживать!» — написала Ольга К.

«Наши деды гордились бы тем, что делают сейчас наши военные! День за днём расправляются с нацистами и бандеровцами проклятыми. Необходимо юридически подготовить приём для всех этих нациков, а то у нас законодательство слишком гуманное», — поделилась своим мнением Екатерина И.

Напомним, 17 мая на сайте Министерства юстиции Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой Верховный суд России 26 мая 2022 года рассмотрит дело о признании о признании украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией.