Рим, 17 мая, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Итальянское популистское «Движение 5 звезд» (занимает около трети мест в парламенте) по-прежнему рассчитывает, что премьер-министр Марио Драги отчитается в парламенте о действиях правительства по украинскому вопросу, заявил 17 мая лидер партии экс-премьер страны Джузеппе Конте.

Governo.it Джузеппе Конте

Что касается отправки оружия в Киев (популисты в феврале 2022 года поддержали это решение, теперь выступают против), то, по словам Конте, Италия «уже сделала это», а на нынешнем этапе следует перейти к дипломатическим методам решения вопроса.

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ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте.