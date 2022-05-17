София, 17 мая, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Из-за затяжных ливней, сопровождающихся ураганным ветром, практически на всей территории Болгарии объявлен так называемый желтый код штормовой опасности. Об этом 17 мая сообщает БНР.

Ураган. Молния

По прогнозам синоптиков, в течение ближайшего времени в ряде регионов страны ожидается усиление осадков, местами возможен град. В горных районах не исключено схождение селевых потоков.

В этой связи представители службы по чрезвычайным ситуациям Болгарии призвали жителей проявлять осторожность при посещении потенциально опасных территорий, список которых публикуется в местной прессе.