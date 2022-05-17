Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Цена на бензин в США установила новый рекорд, сообщают 17 мая местные СМИ со ссылкой на данные некоммерческой американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тысячах АЗС.

Заправка Businesstech.co.za

Отмечается, что средняя стоимость одного галлона (примерно 4,55 литра) бензина марки Regular утром 17 мая поднялась до $4,523. Для сравнения, накануне цена составляла $4,483.

При этом штатом с самыми высокими ценами на бензин осталась Калифорния, где автомобилисты платят уже по $6,021 за галлон.

Напомним, бензин в США дорожает уже вторую неделю подряд, несмотря на попытки Белого дома остановить рост цен. Для сравнения, в 2021 году средняя цена на бензин в стране составляла порядка $3 за галлон.

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