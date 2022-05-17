Рим, , 22:17 — REGNUM Страны — соседи России, которые хотят войти в НАТО, чтобы иметь «более комфортную» с точки зрения безопасности ситуацию, должны быть приняты в альянс, заявил 17 мая экс-премьер Италии, лидер популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте Presidenza del Consiglio dei Ministri

«Мы не можем на такую просьбу ответить отказом. Следовательно, мы должны ответить согласием», — сказал он.

Как сообщалось ранее, «Движение 5 звезд» (занимает около трети мест в парламенте страны), в феврале 2022 года поддержавшее отправку оружия в Киев, с апреля 2022 года начало выступать против таких поставок и за переговоры.