Москва, 17 мая, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Боевики украинских вооруженных формирований и подразделения ВСУ продолжают использовать тактику «живого щита» из мирного населения и гражданских объектов, сообщает 17 мая Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.

Заложник

Число таких случаев, установленных военными России, ДНР и ЛНР, не уменьшается.

В частности, они отмечены в Мирнограде Донецкой Народной Республики, в Боровой Харьковской области, на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области, в Запорожье, в Славянске, в Сумах.

«Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных Сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российскую армию, а также распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах фейки о якобы «злодеяниях русских», — сообщает Межведомственный координационный штаб.