Москва, 17 мая, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», 31-летний экс-защитник сборной России Марио Фернандес и центральный полузащитник Алан Дзагоев покинут московский ЦСКА после завершения сезона.

Pfc-cska.com Алан Дзагоев

Марио Фернандес перешел в ЦСКА 1 июля 2012 года из бразильского клуба «Гремио» за 10,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 31-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро. Дзагоев ЦСКА выкупил 1 января 2008 года за 400 тысяч евро.

В текущем сезоне Марио Фернандес принял участие в 27-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами. На счету Дзагоев три результативные передачи в двадцати матчах.