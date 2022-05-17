Скопье, 17 мая, 2022, 22:18 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 1430 образцов выявили 83 новых случая заражения коронавирусом, из них 13 — повторные. Также в стране зарегистрировано 79 случаев выздоровления. Об этом 17 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, Северная Македония

По последним данным, за трое суток в стране зарегистрировали две смерти от COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 310 942 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9291, 301 104 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 535. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.