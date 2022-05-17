Архангельск, 17 мая, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Медучреждения Архангельской области нуждаются в 740 врачах, заявил глава комитета по здравоохранению в Архангельском облсобрании Сергей Эммануилов.

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«На сегодняшний день в Архангельской области в государственных учреждениях здравоохранения работает около 4200 врачей. Дефицит же составляет порядка 740. Также в области трудится около 10 тысяч средних медицинских работников, при этом не хватает порядка 370 человек. Это серьезный провал. Требуется выработка особой системы мер, призванных на преодоление кадрового дефицита», — заявил он, выступая на заседании круглого стола в Северном госмедуниверситете.

По словам главы регионального министерства здравоохранения Александра Герштанского, дефицит кадров фиксируется как в городах, так и на селе, но предпринимаемые правительством шаги позволяют постепенно улучшать положение дел.

«Мы намерены усилить работу в данном направлении, в частности, более плотно взаимодействовать с выпускниками СГМУ и медицинского колледжа, чтобы максимальное количество квалифицированных специалистов закрепилось именно в Архангельской области […] Нивелировать кадровый дефицит среди врачей предполагается к 2030 году», — заявил Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области инфляция сократила размер средней зарплаты.