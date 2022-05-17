Астана, 17 мая, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Казахстанский рэпер 104 (Юрий Дробитько) стал отцом. Об этом музыкант сообщил в истории на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 17 мая.

Кадр из интервью Рэпер 104

Известно, что у артиста родился сын, которого назвали Адамом. Личность матери ребёнка не раскрывается.

Напомним, что 104 обрёл первую популярность благодаря сотрудничеству с рэпером Скриптонитом (Адиль Жалелов). В 2020 году музыкант выпустил дебютный альбом под названием «‎Кино без сигарет»‎.