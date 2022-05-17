Брюссель, , 22:17 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Сербию присоединиться к санкциям Евросоюза против России в ходе встречи с главами МИД стран Западных Балкан.

Жозеп Боррель European Parliament

«Для меня, как для высокого представителя, ясно, а также для моих коллег, что поддержание тесных связей с режимом Владимира Путина несовместимо с построением европейского будущего. Эти две вещи не могут существовать одновременно.

Жозеп Боррель Быть нейтральным сегодня на фоне событий на Украине — ошибочный концепт. Государство оккупировало другое государство и относиться к ним одинаково, значит, не делать различий между агрессором и жертвой».

Напомним, Сербия и Босния Герцеговина не ввели санкции против России.

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