Брюссель, 17 мая, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Сербию присоединиться к санкциям Евросоюза против России в ходе встречи с главами МИД стран Западных Балкан.

European Parliament Жозеп Боррель

«Для меня, как для высокого представителя, ясно, а также для моих коллег, что поддержание тесных связей с режимом Владимира Путина несовместимо с построением европейского будущего. Эти две вещи не могут существовать одновременно.

Жозеп Боррель Быть нейтральным сегодня на фоне событий на Украине — ошибочный концепт. Государство оккупировало другое государство и относиться к ним одинаково, значит, не делать различий между агрессором и жертвой».

Напомним, Сербия и Босния Герцеговина не ввели санкции против России.