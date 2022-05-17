Москва, , 22:03 — REGNUM Не только российские красные линии, но и свои собственные красные линии перешли западные элиты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает 17 мая БелТА.

Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке Андрей Лавренчук© ИА REGNUM

Мария Захарова «В том-то и суть, что Запад перешёл собственные красные линии. Ведь все те высокие заявления о целях и помыслах, которые делались, они были повержены самим Западом».

Она отметила, что на Запада растоптаны свобода слова, международное право, — всё это перечёркнуто самими западными странами. Международный баланс, которого удалось когда-то добиться, стремится сохранять Россия, а не Запад.

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