Саутгемптон, Великобритания, 17 мая, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Сегодня, 17 мая, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» футбольный клуб «Саутгемптон» в матче предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: Алекс МакКарти, Кайл Уокер-Питерс, Лянко Войнович, Джек Стивенс, Мохаммед Салису, Джеймс Уорд-Прауз, Натан Редмонд, Мохамед Эльюнусси, Ибраима Диалло, Армандо Броя, Натан Телла.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Ибраима Конате, Джозеф Гомес, Жоэль Матип, Константинос Цимикас, Джеймс Милнер, Кертис Джонс, Харви Эллиотт, Такуми Минамино, Роберто Фирмино, Диогу Жота.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Константин Хатзидакис | Ричард Уэст | Давид Кут | Стюарт Аттуэлл.