Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Индии военную помощь, чтобы снизить зависимость страны от российского вооружения, сообщает 17 мая Bloomberg.

Военно-морские силы Индии Indiannavy.nic.in

Речь идет о предоставлении Индии $500 млн в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing).

В случае если решение будет принято, Индия получит одно из крупнейших финансирований в рамках данной программы, заняв третье место после Израиля и Египта.

Неназванный представитель Белого дома заявил изданию, что за счет таким образом США надеются снизить зависимость Индии от поставок российского вооружения.

При этом пока неизвестно, когда именно Вашингтон официально объявит о планах предоставить Индии военную помощь и какое именно вооружение будут включено в пакет поставок.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что индо-тихоокеанская стратегия США направлена напрямую против Китая и преследует цель включить Индию «в натовскую и американскую обойму».

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