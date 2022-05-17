Минск, 17 мая, 2022, 21:59 — ИА Регнум. После прошедшего 16 мая обыска в минском книжном магазине «Кнігаўка» пропала связь с его директором и владельцем издательства «Янушкевіч» Андреем Янушкевичем и сотрудницей книжного магазина Анастасией Карнацкой, сообщает «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Anatol Mikhnavets Белорусские националисты

17 мая стало известно, что правоохранительные органы задержали издателя Андрея Янушкевича и изъяли у него 200 книг. По 15 изданиям будет проведена экспертиза, сообщила журналистка «Советской Белоруссии» Людмила Гладкая.

По информации Гладкой, был задержан также кассир книжного магазина (вероятно, Анастасия Карнацкая), которая администрировала ряд экстремистских ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в книжном магазине «Кнігаўка», открытом издательством «Янушкевіч», прошëл обыск. Перед ним в магазин заходили журналисты государственных СМИ Григорий Азаренок и Людмила Гладкая. Они провели беседу с хозяином и сотрудниками магазина.

Издательство «Янушкевіч» специализируется на выпуске художественных книг на белорусском языке и исторической литературы антироссийского характера.