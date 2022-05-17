Рим, 17 мая, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Национальный совет итальянского популистского «Движения 5 звезд» (занимает около трети мест в парламенте) 17 мая поддержал идею развития общей армии ЕС.

Arune3 Флажки Евросоюза

В утвержденном советом документе сказано о том, что должна расти «европейского компонента» в общей структуре защиты стран-членов ЕС.

Такой подход сделает оборону для стран Евросоюза и более эффективной, и менее затратной для отдельных государств, полагают популисты.