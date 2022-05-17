Мурманск, 17 мая, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В Мурманской области сегодня, 17 мая, простилась с двумя военнослужащими, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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«Наши земляки Алексей Осташов и Алексей Маликов погибли в ходе специальной военной операции, в борьбе за мир без нацизма. Они до последнего оставались верными своему долгу и присяге, защищая безопасность нашей страны. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память героям», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области простились с тремя военнослужащими.