Рим, 17 мая, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Принцип единогласности при принятии решений в ЕС должен быть отменен, с таким предложением (в очередной раз) выступил 17 мая лидер итальянской леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

European Parliament Энрико Летта

На этот раз он предложил такое объяснение: у «больших» проблем не может быть «национальных» решений.

Оппоненты Летты, в свою очередь, полагают, что либералы и прочие «дети Сороса» в ЕС не могут найти другого способа переубедить Венгрию (иногда — Польшу) голосовать вопреки своим интересам и потому намерены ликвидировать указанный фундаментальный принцип ЕС.