Архангельск, 17 мая, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Архангельская область прощается с тремя своими уроженцами, погибшими в ходе спецоперации на Украине, сообщил в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Павел Николаевич Дерягин, уроженец Коряжмы, служил по контракту в рядах Российской Армии с 2009 года — в Коряжме, в Чечне, в Мурманске. Участвуя в специальной военной операции на Украине, получил тяжелое ранение, врачи месяц боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли спасти. Павел Дерягин посмертно награжден Орденом Мужества, написал губернатор.

Андрей Владимирович Чушков родился в посёлке Рочегда Виноградовского района. В 2009 был призван в армию, а с 2010 заключил контракт на военную службу. В последние годы жил вместе с семьей по месту службы — в Севастополе.

Профессиональный военный Анатолий Протченко воспитывался в детском доме в Онеге. Он участвовал в спецоперации с самых первых дней и погиб, как настоящий патриот своей страны.

Андрей Чушков и Анатолий Протченко посмертно представлены к Ордену Мужества.

«Искренне соболезную семьям, родным и близким погибших ребят. Память о них мы будем хранить всегда», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее архангельские власти сообщали о гибели на Украине бойцов из Вельска, Новодвинска, Архангельска, Северодвинска и других муниципалитетов.