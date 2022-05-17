Бишкек, 17 мая 2022, 21:48 — REGNUM В столице Киргизии прошёл митинг сторонников министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, передаёт корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 мая.
Возле здания медицинского ведомства собрались около 40 человек, которые потребовали от президента республики Садыра Жапарова и премьер-министра Акылбека Жапарова уволить заместителей главы Минздрава.
Участники акции протеста обвинили заместителей министра здравоохранения коррупции и ведении незаконного бизнеса, а также попытках оклеветать своего начальника.
Митингующие дали руководству страны три дня на выполнение их требований и пригрозили вновь устроить акцию протеста в случае, если президент и глава правительства Киргизии этого не сделают.
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