Ловеч, Болгария, 17 мая, 2022, 21:48 — ИА Регнум. На крупном промышленном предприятии в городе Ловеч (Северная Болгария) зафиксирована утечка аммиака. Об этом 17 мая передает БТВ.

Andrew Butko Металлургический завод

Согласно официальной информации, о соответствующем выбросе местные жители сообщили в структуры государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ходе проведенной предварительной проверки факт аварии был подтвержден.

Отмечается, что уровень вредных веществ в воздухе в районе инцидента не превышает нормы. Ведется расследование обстоятельств происшествия.