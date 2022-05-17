Минск, , 21:46 — REGNUM Преемником Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии может стать нынешний председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Качанова. Такое мнение высказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире польского телеканала «БелСат».

Наталья Кочанова Цитата из видео. president.gov.by

В обоснование своего мнения Болкунец привёл четыре аргумента. Во-первых, согласно поправкам в Конституцию Белоруссии, принятым в этом году, в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия переходят именно к председателю Совета Республики, а не к премьер-министру, как раньше. Во-вторых, у Качановой чрезвычайно высокая медийная активность в государственных СМИ. В-третьих, Лукашенко летом 2020 года заявил, что Качанова может стать президентом. В-четвёртых, «Качановой поставили метку, когда Путин вручил ей ни с того, ни с сего Орден Дружбы в апреле 2022 года».

Также Болкунец рассказал, что якобы до выборов 2020 года обсуждалась возможность выдвижения Качановой вместо Лукашенко, но в последний момент она отказалась.

Очередные выборы президента Белоруссии должны пройти в 2025 году.