Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил торгово-экономического эмбарго США в отношении Кубы, назвав изоляционную политику Вашингтона в отношении латиноамериканской страны «геноцидом», передают 17 мая местные СМИ.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее мексиканский лидер предупредил, что он не будет участвовать в созываемом Соединёнными Штатами июньском саммите Америк, который должен пройти в Лос-Анджелес, если Белый дом также не пригласит Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.

Напомним, 16 мая Госдепартамент США отменил ограничения на денежные переводы для кубинцев и разрешил переводы денег независимым предпринимателям частного сектора. Также Вашингтон пообещал расширить штат посольства в Гаване, чтобы увеличить количество выдаваемых виз.

Как сообщало ИА REGNUM, растущее число лидеров стран Северной и Южной Америк заявляют, что они не будут участвовать в саммите Америк, если на встречу не будут приглашены Куба, Венесуэла и Никарагуа.

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