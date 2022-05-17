Джалал-Абад, Киргизия, , 21:46 — REGNUM Потолок обрушился на головы детей в одном из классов средней школы села Терек-Сай Джалал-Абадской области Киргизии. Как сообщает МЧС республики, чрезвычайное происшествие случилось 17 мая.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По имеющейся информации, пострадали 18 учеников и один учитель. Их госпитализировали в больницу Ала-Букинского района с травмами разной степени тяжести.

На произошедшее ЧП отреагировали в правительстве Киргизии — премьер-министр Акылбек Жапаров провел совещание, в ходе которого раскритиковал госорганы, ответственные за безопасную эксплуатацию образовательных учреждений.

Также председатель кабинета министров поручил установить причины обрушения потолка в школе и провести проверку всех зданий детских дошкольных и общеобразовательных учреждений страны на предмет их технического состояния.