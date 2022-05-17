Москва, , 21:42 — REGNUM В морских портах Украины остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств, сообщает 17 мая Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.

Морская мина

Эти суда, как и прежде, не могут выйти из портов Украины из-за угрозы обстрела и минных заграждений.

«Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили.

Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках», — отмечает Межведомственный координационный штаб России.

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