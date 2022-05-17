Рим, , 21:41 — REGNUM 18 мая члены комиссии сената Италии по внешней политике выберут своего нового руководителя, передают национальные СМИ.

Италия

Предыдущий глава комиссии, представитель популистов Вито Петрочелли, за свою недостаточно проукраинскую позицию и букву Z в записях в соцсетях был коллективно отстранен от поста.

Предполагается, что комиссию вновь возглавит представитель популистов, однако возможно, что правоконсерваторы (партии Берлускони и Сальвини) также выдвинут свою кандидатуру.