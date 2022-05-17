Рим, 17 мая 2022, 21:41 — REGNUM 18 мая члены комиссии сената Италии по внешней политике выберут своего нового руководителя, передают национальные СМИ.

Италия
Италия

Предыдущий глава комиссии, представитель популистов Вито Петрочелли, за свою недостаточно проукраинскую позицию и букву Z в записях в соцсетях был коллективно отстранен от поста.

Предполагается, что комиссию вновь возглавит представитель популистов, однако возможно, что правоконсерваторы (партии Берлускони и Сальвини) также выдвинут свою кандидатуру.