Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 17 мая, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и представители Республики Сербской не поддержали своими голосами ни одного решения о введении санкций против России. Об этом заявил советник Додика Радован Ковачевич 17 мая.

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По словам Ковачевича, без согласия представителей Республики Сербской БиГ не может принять решения о присоединении к антироссийским санкциям.

«Послы БиГ, которые самостоятельно присоединились к некоторым заявлениям, нарушая конституцию, делали это, ссылаясь только на Стратегию внешней политики, принятую Браниславом Бореновичем, Игором Црнадаком и Младеном Иваничем», — отметил Ковачевич в сообщении, опубликованном на его странице в «Твиттере».

Напомним, что ранее член Палаты представителей Боснии и Герцеговины от сербов Бранислав Боренович заявил, что БиГ поддержала более 20 решений Совета ЕС, которые относятся к введению санкций против России. По его словам, все это произошло с согласия Милорада Додика.