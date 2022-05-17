Курск, 17 мая, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования обстреляли пограничный пункт в Курской области, заявил 17 мая губернатор Роман Старовойт в видеообращении в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курский губернатор Роман Старовойт

Роман Старовойт «Сегодня ориентировочно в 20:30 [мск] пограничный пункт Тёткино (Глушковский район Курской области) — произведён обстрел со стороны сопредельных территорий Украины».

По словам главы Курской области, жертв, согласно предварительной информации, нет. В настоящее время уточняются все детали. Чиновник пообещал сообщить более точную информацию позже.