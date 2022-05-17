Москва, 17 мая, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Законопроект о создании в России государственной информационной системы в области генетической информации «Национальная база генетической информации» внесли в Госдуму сенатор Лилия Гумерова и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Инициатива исключает из сферы действия федерального закона «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» генодиагностику и генную терапию (генотерапию), поскольку эти виды деятельности должны относиться к сфере регулирования законодательства об охране здоровья граждан. Таким образом, передача генетической информации о человеке в информационную систему законопроектом не предусматривается.

Законопроект направлен на установление основополагающих принципов совершенствования государственного регулирования учета имеющейся и получаемой в результате молекулярно-генетического анализа живых систем и их частей генетической информации, а также ее хранения и использования при осуществлении генно-инженерной деятельности.

Основной задачей системы является обеспечение сбора, хранения, обработки и анализа генетической информации.

Предполагается осуществлять централизованное хранение и обработку генетической информации, получаемой при оцифровке в том числе генофондов стратегических сельскохозяйственных культур, промышленных и патогенных микроорганизмов.

Законопроектом определяется обладатель информации, которая будет содержаться в информационной системе — Российская Федерация, заказчик информационной системы — Минобрнауки, а также ее оператор — федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Законопроектом прописываются полномочия правительства РФ по установлению порядка создания информационной системы, ее развитию и эксплуатации, включая правила оборота генетической информации, как внутри информационной системы, так и с лицами, создавшими генетическую информацию либо получившими на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к генетической информации, определяемой по каким-либо признакам, а также получателями информации, содержащейся в информационной системе.

Читайте также:Российская наука нуждается в госзаказах для успешного импортозамещения