Рим, 17 мая, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Электронное голосование пока не может быть в достаточной степени защищено, заявил 17 мая Грегорио Фонтана, депутат парламента Италии от партии Сильвио Берлускони.

TBIT Голосование

17 мая вопрос обсуждался в парламенте, и представители национального агентства по кибербезопасности также призвали пока воздержаться от внедрения таких технологий.

Следует продолжить изучать новые технологии и их возможное применение в выборном процессе, однако спешка в данном вопросе неуместна, полагает Фонтана.