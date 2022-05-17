Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Госдепартамент США запускает новую программу Conflict Observatory для сбора информации о «военных преступлениях», якобы совершенных Россией на Украине. Об этом 17 мая сообщается на сайте ведомства.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках программы будут документироваться, проверяться и распространяться свидетельства из открытых источников. Среди прочего США намерены работать со спутниковыми снимками и информацией из социальных сетей. При этом найденная информация будет публично распространяться на специально созданной Госдепартаментом онлайн-платформе.

Первичные инвестиции в программу составят $6 млн, а дальнейшее финансирование будет осуществляться через Европейскую инициативу, посвященную устойчивости демократии (EDRI).

Отметим, что в марте Белый дом выделил для EDRI по меньшей мере $320 млн на программы, связанные «с укреплением демократии и борьбой с коррупцией и соблюдением прав человека на Украине».