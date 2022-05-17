Челябинск, 17 мая, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Глава отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимир Гефель отправится в СИЗО до 14 июля. Об этом пишут СМИ.

Pixabay.com Колючая проволока

Меру пресечения ему избрал Басманный районный суд. Чиновнику вменяют коррупционное преступление. Защита просила домашнего ареста, но суд удовлетворил ходатайство следственных органов.

Гефель ранее был задержан в Челябинске. По информации СМИ, взяткодателями выступили представители бизнеса.