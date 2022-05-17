Вашингтон, 17 мая, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Обложку последнего студийного альбома рэпера Тупака Шакура (2Pac) под названием The Don Killuminati: The 7 Day Theory продадут на аукционе. Об этом 17 мая пишет TMZ.

Скриншот видео на YouTube Тупак Шакур

Обложку пластинки, на которой 2Pac изображён как распятый Иисус Христос, продадут в виде NFT. Аукцион состоится 18 июня 2022 года — начальная стоимость лота не указывается.

ИА REGNUM напоминает, что альбом The Don Killuminati: The 7 Day Theory» вышел в 1996 году, спустя два месяца после убийства Тупака Шакура. Артист успел закончить его незадолго до своей смерти.