Лос-Анджелес, США, 17 мая, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Исполнительница Майли Сайрус рассказала о своих впечатлениях после того, как в её самолёт ударила молния. Об этом 17 мая пишет E! News.

Скриншот видео в YouTube Майли Сайрус

По словам Сайрус, ей было «действительно страшно». После удара она перебралась на колени к матери, так как «в этот момент ремни безопасности не имели значения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта 2022 года самолёт, в котором находилась американская певица Майли Сайрус, совершил экстренную посадку из-за попавшего в него удара молнии. «Моя команда, группа, друзья и семья, которые были со мной, сейчас в безопасности после аварийной посадки», — рассказала певица в соцсетях.